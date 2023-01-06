Епіфаній проведе різдвяну службу в Києво-Печерській Лаврі. Фото:

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Різдвяна служба предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври все-таки відбудеться.

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» отримало звернення від ПЦУ про проведення богослужіння і про отримання дозволу від Міністерства культури. Угода на проведення богослужіння 7 січня була ухвалена. Про це заявив в.о. генерального директора заповідника Олександр Рудник, передає «ВВС News Україна».

Я надав дозвіл і уклав угоду на проведення богослужіння 7 січня. Всі документи зараз є, в УПЦ МП оприлюднили ввечері застарілу інформацію, — зазначив Рудник і додав, що йдеться про разову оренду для богослужіння.

Повідомляється, що заповідник «Києво-Печерська Лавра» уклав угоду з ПЦУ на проведення служби 7 січня з 8.00 до 12.00.

За словами гендиректора, правоохоронці будуть стежити за тим, щоб подія відбулась без жодних ексцесів.

Нагадаємо, представники УПЦ Московського патріархату пригрозили кримінальною відповідальністю за допуск предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія на територію Києво-Печерської Лаври.

Джерело: ВВС News Україна