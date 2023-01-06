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ЗСУ потрапили в топ-15 рейтингу найсильніших армій світу
ЗСУ потрапили в топ-15 рейтингу найсильніших армій світуhttps://racurs.ua/ua/n178574-zsu-potrapyly-v-top-15-reytyngu-naysylnishyh-armiy-svitu.htmlРакурс
Рейтинг армій світу оприлюднило Global Firepower. Згідно з висновками військових аналітиків, які готують щорічний рейтинг на основі показників наявної вогневої міці, Збройні сили України суттєво покращили свої позиції.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 6 січня у Телеграм.
Керуючись 60 окремими чинниками визначення оцінки для армії кожної країни, експерти проаналізували військовий потенціал 145 світових держав. Зверніть увагу на першу двадцятку списку — Україна піднялася на 15 місце, хоча на початку 2022 року посідала 22 рядок рейтингу, — повідомляють у Страткомі ЗСУ.
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