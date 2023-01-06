ЗСУ потрапили в топ-15 рейтингу найсильніших армій світу

https://racurs.ua/ua/n178574-zsu-potrapyly-v-top-15-reytyngu-naysylnishyh-armiy-svitu.html

Ракурс

Рейтинг армій світу оприлюднило Global Firepower. Згідно з висновками військових аналітиків, які готують щорічний рейтинг на основі показників наявної вогневої міці, Збройні сили України суттєво покращили свої позиції.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 6 січня у Телеграм.