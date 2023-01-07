Багато вірян, поліції та Нацгвардії - перше богослужіння ПЦУ у Києво-Печерській лаврі

https://racurs.ua/ua/n178594-bagato-viryan-policiyi-ta-nacgvardiyi-pershe-bogoslujinnya-pcu-u-kyievo-pecherskiy-lavri-foto.html

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7 січня вперше за десятки років предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній проводить різдвяну службу в Успенському соборі на території Києво-Печерської лаври. До цього тут проводили богослужіння лише від УПЦ Московського патріархату (МП).

Під Лаврою зранку багато поліції та Нацгвардії. Перевіряють документи охочих потрапити на богослужіння.

Успенський собор та Трапезну церкву Національного заповідника Києво-Печерська лавра повернули від Української православної церкви Московського патріархату державі.

Митрополит зазначив, що, попри війну, українці святкують Різдво та вірять у перемогу добра над злом, світла над пітьмою.

При цьому предстоятель ПЦУ побажав, щоб українці якнайшвидше здобули перемогу і для нашої країни настав довгоочікуваний світ, а з ним у свої будинки повернулися усі співвітчизники.