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Багато вірян, поліції та Нацгвардії - перше богослужіння ПЦУ у Києво-Печерській лаврі

Багато вірян, поліції та Нацгвардії — перше богослужіння ПЦУ у Києво-Печерській лаврі (ФОТО)

7 січ 2023, 09:37
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7 січня вперше за десятки років предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній проводить різдвяну службу в Успенському соборі на території Києво-Печерської лаври. До цього тут проводили богослужіння лише від УПЦ Московського патріархату (МП).





Багато вірян, поліції та Нацгвардії - перше богослужіння ПЦУ у Києво-Печерській лаврі

Під Лаврою зранку багато поліції та Нацгвардії. Перевіряють документи охочих потрапити на богослужіння.

Багато вірян, поліції та Нацгвардії - перше богослужіння ПЦУ у Києво-Печерській лаврі

Багато вірян, поліції та Нацгвардії - перше богослужіння ПЦУ у Києво-Печерській лаврі

Багато вірян, поліції та Нацгвардії - перше богослужіння ПЦУ у Києво-Печерській лаврі

Успенський собор та Трапезну церкву Національного заповідника Києво-Печерська лавра повернули від Української православної церкви Московського патріархату державі.

Митрополит зазначив, що, попри війну, українці святкують Різдво та вірять у перемогу добра над злом, світла над пітьмою.

Багато вірян, поліції та Нацгвардії - перше богослужіння ПЦУ у Києво-Печерській лаврі

При цьому предстоятель ПЦУ побажав, щоб українці якнайшвидше здобули перемогу і для нашої країни настав довгоочікуваний світ, а з ним у свої будинки повернулися усі співвітчизники.

Багато вірян, поліції та Нацгвардії - перше богослужіння ПЦУ у Києво-Печерській лаврі

Джерело: Ракурс


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