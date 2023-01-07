Росіяни насильно інтегрують українців на окупованих територіях у простір рф

https://racurs.ua/ua/n178599-rosiyany-nasylno-integruut-ukrayinciv-na-okupovanyh-terytoriyah-u-prostir-rf.html

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Російські військові та чиновники окупаційних адміністрацій продовжують насильницьку інтеграцію українських громадян у соціокультурну, економічну та адміністративну системи рф.

Про це 7 січня написали у щоденному зведенні експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Посилаючись на дані українського Центру національного опору (ЦНС), експерти зазначають, що росіяни вивозять українських дітей з окупованих територій до Москви, Ростов та інших великих міст рф для участі у святкових заходах, присвячених Новому році.

Так дітей намагаються переконати, що у росії живеться краще, ніж в Україні. У ЦНС стверджують, що у п’ятницю російські медики супроводжували дітей із донецької Горлівки на свята до Ростовської області.

ISW наводить слова радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, який заявив, що в окупованому місті бійці, одягнені у форму фейкової днр, у школах доглядають сумки учнів — вони шукають щось пов’язане з Україною.

Щодо стану справ на фронті, то аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що після успішних українських ударів російські військові посилюють контррозвідувальні заходи у Старобільську (Луганська область). Зокрема, за даними українського генштабу, окупаційна влада перевіряє у місцевих жителів телефони.

В окупованих частинах Запорізької області посилюють контроль за пересуванням людей, йдеться у зведенні: представник так званої російської «адміністрації» регіону Володимир Рогов у п’ятницю заявив, що для пересування машиною потрібно буде отримувати спеціальну перепустку. У Херсонській області окупаційна влада намагається домогтися виведення з обігу української гривні, пишуть аналітики ISW.

Раніше в Інституті вивчення війни розповіли, що путінське «перемир'я» є інформаційною операцією.

путін може мати на меті зі встановлення 36-годинної паузи для російських військ, щоб надати їм можливість перепочити, відновити сили та провести перегрупування для відновлення наступальних операцій на критично важливих ділянках фронту. Така пауза принесе непропорційну користь російським військам і почне позбавляти Україну ініціативи, — вважають американські аналітики.

Крім того, вони вважають, що очікуване невиконання Україною раптово оголошеного путіним перемир’я може бути використано росією, щоб «виставити Україну незговірливою і такою, що не бажає робити необхідні кроки назустріч переговорам».

Аналітики також звертають увагу на те, що 14 грудня речник кремля дмітрій пєсков заявляв, що росія не планує припиняти вогонь на Різдво, а «тому раптова заява путіна від 5 січня викликає здивування».