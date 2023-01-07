Який календар використовували у Кам’яному віці, встановили учені

Печерні люди використовували місячний календар, фото: «ВладТайм»

https://racurs.ua/ua/n178611-yakyy-kalendar-vykorystovuvaly-u-kam-yanomu-vici-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Мисливці-збирачі часів Льодовикового періоду першими почали використовувати місячний календар.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного групою британських учених, повідомляє видання Phys.org.

Зазначається, що такого висновку учені дійшли, розшифрувавши позначки на стінах європейських печер, зроблені мисливцями Льодовикового періоду десятки тисяч років тому.

Стародавні мисливці часто зображували на стінах печер тварин, на яких полювали. Але тривалий час один аспект таких печерних малюнків залишився таємницею — певні крапки й тире, розміщені біля зображених тварин.

Тепер учені стверджують, що нарешті розшифрували ці знаки — вони збігаються з сезонною поведінкою тварин, такою як спарювання чи народження потомства:

сезонну інформацію, намальовану на стінах, можна розбити на 13 періодів, які збігаються з місячним календарним роком, що, ймовірно, є свідченням першого використання місячного календаря;

певні знаки, такі як Y-подібні символи, містять певну інформацію, таку як початок сезону розмноження для певної тварини, тоді як інші позначки відзначають сезонну інформацію, наприклад сніг.

Така інформація була б дуже важливою для перших мисливців, оскільки вона допомагала відстежувати, яких тварин було б легше вбити протягом певного періоду часу, — наголошується у статті.

Учені також припускають, що така система запису може розглядатися як засіб письма або, можливо, як система протописемності, що може бути буде доказом найдавнішої форми письма Homo sapiens. Проте для повного осягнення цього настінного мистецтва ще потрібно докласти багато зусиль — досі є знаки, які ще не розшифровані.

Джерело: Phys.org