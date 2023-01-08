Росія не впевнена у своїй ППО в Криму — Гуменюк

https://racurs.ua/ua/n178629-rosiya-ne-vpevnena-u-svoyiy-ppo-v-krymu-gumenuk.html

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На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають два ворожих кораблі, в Азовському морі росіяни також утримують два кораблі. Ракетоносії — відсутні. Про це повідомляє 8 січня Генеральний штаб Збройних сил України.

Баланс сил у Чорному морі на нашому боці… Погода в морі також за нас. Те, що там наявні ракетоносії, ми знаємо і готові до їх використання в атаковому сенсі… Те, що вони тримають свої кораблі тільки в ракетобезпековому для себе районі говорить про їхню невпевненість у своїй протиповітряній обороні, яку вони ще мають на Кримському півострові, — вказала речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

В Середземному морі нині перебувають дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп — 72 ракети. За добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили 10 суден до Азовського моря — 10 суден, 23 судна — до Чорного моря. Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.