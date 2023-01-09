Німецький міністр попався на корупції - Лінднер колись давав Україні кілька годин

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Прокуратура Берліна вивчає питання, чи варто відкривати справу про корупцію німецького міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Це той самий посадовець, який після початку російського вторгнення заявляв українському послу Мельнику:

У вас лише кілька годин. Постачання зброї чи відключення росії від SWIFT безглузді.

Приводом для прокуратури стала публікація Spiegel про підозрілу схему фінансування нерухомості Лінднера та його зв’язки з BBBank.

Журналісти ФРН стверджують, що міністр взяв чималий кредит на придбання двоквартирного помешкання у Берліні. І одночасно на прохання фінустанови записав трихвилинне привітання банкірам із нагоди 100-річчя.

Тепер Лінднера звинувачують у тому, що він поєднав приватні та державні інтереси. Адвокат міністра все заперечує та стверджує, що фінансування хати почалося до того, як Крістіан обійняв державну посаду.

Згідно зі стенограмою виступу, Лінднер сказав у посольстві: «Мені дуже подобається BBBank».

У жовтні адвокат Лінднера спростував SPIEGEL, що його звинувачують у поєднанні приватних і бізнес-інтересів. Не було «жодного зв’язку з точки зору персоналу, змісту чи навіть часу між вітальним словом, яке запитували в офіційних цілях, і приватним фінансуванням нерухомості».

У неділю, 7 січня, адвокат Крістіан Шерц заявив, що приватне фінансування нерухомості почалося задовго до того, як Лінднер очолив міністерство.

Всі умови завжди були звичними на ринку. Коротке привітання з ювілеями, такими як сторіччя банку, є частиною звичайної поведінки міністра.

6 січня лідер Вільної демократичної партії Німеччини та міністр фінансів ФРН Лінднер схвалив рішення про постачання Україні БМП Marder. Він закликав уряд згодом оперативніше діяти в цих питаннях і підкреслив, що подібними рішеннями «Німеччина також бере на себе відповідальність за майбутнє України».