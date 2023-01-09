НАБУ подало у розшук нардепа від "Слуги народу"

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Антикорупційне бюро (НАБУ) розшукує народну депутатку України IX скликання.

Відомство 9 січня повідомило, що Маргарита Шол не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн. Відповідно до інформації сайту НАУ, нардепа оголосили в розшук.

У грудні 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру депутатів Верховної Ради Маргариту Шол («Слуга народу») та Ірину Констанкевич (За майбутнє") в умисному недекларуванні оренди квартир в Києві.

Слідством, яке розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що у декларації за 2020 рік депутати не вказали квартири вартістю близько 2,5 млн грн та 5 млн грн відповідно, які вони орендували протягом 2020 — 2021 років для проживання у Києві, чим порушили вимоги пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили депутату Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Максиму Пашковському про підозру у декларуванні недостовірної інформації, а саме в недекларуванні квартири вартістю 2 млн гривень.

Що відомо про нардепа Шол?

Шол Маргарита Віталіївна народилася 15 вересня 1988 року у Маріуполі. Вона український політик, ЗМІ приписують їй також статус «світської левиці». Шол — народний депутат України IX скликання.

Вона працювала бухгалтером у МКВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського».

На президентських виборах 2019 року у територіальному виборчому окрузі № 58 з центром у місті Маріуполі Маргарита Шол була довіреною особою кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

На початку квітня 2019 року Шол не змогла вчасно внести подання на семи членів окружної комісії № 58 від кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського для виконання обов’язків у другому турі президентських виборів. Тоді Маріуполь виявився єдиним містом, де Центральна виборча комісія була змушена додавати відсутніх членів окружкомів за поданням голови ЦВК.

Влітку 2019 року на позачергових парламентських виборах стала народним депутатом від партії «Слуга народу» (за № 107 у партійному списку). На час виборів не була членом будь-якої політичної сили.

На час обрання народним депутатом улітку 2019 року тимчасово не працювала.

Шол — член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, голова підкомітету з питань розвитку базових галузей в агропромисловому комплексі.