Адміністрація Байдена активізувала збір розвідінформації про діяльність ПВК "Вагнера" в Африці та Сербії — Politico

https://racurs.ua/ua/n178690-administraciya-baydena-aktyvizuvala-zbir-rozvidinformaciyi-pro-diyalnist-pvk-vagnera-v-afryci.html

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США уважно стежать за тим, як ПВК «Вагнера» розширює свою діяльність у Європі та Африці.

Politico пише, що у документах Білого дому для внутрішнього користування, з якими ознайомилося видання, вказано: американські чиновники збирають інформацію про діяльність ПВК у Центральноафриканській Республіці, Малі та Сербії.

За оцінкою американців, за допомогою ПВК росія просуває у цих країнах свої економічні інтереси, а також бореться з антипутінськими настроями.

За інформацією зовнішньої розвідки США, у Сербії «вагнерівці» мають протидіяти втікачам від мобілізації та захищати інтереси росії у гірничодобувній промисловості.

7 грудня під егідою «Вагнера» відкрився «Російсько-Сербський центр дружби та співпраці «Орли», який оголосив своєю метою «розвиток дружніх відносин між країнами».

Уряд США стурбований тим, якою мірою ПВК «Вагнера» втручається у внутрішню політику суверенних країн, порушує права людини та позбавляє їх природних багатств, — сказав виданню один із високопоставлених представників адміністрації США.

Творцю та ідеологу центру в Сербії Алєксандру Лісову з 2017 року заборонено в’їзд до частково визнаної республіки Косово.

Розвідка також фіксує розширення активності ПВК «Вагнера» у країнах Африки: ЦАР, Лівії, Мадагаскарі та інших.

Американські високопосадовці вважають, що росія використовує приватну армію для боротьби з антипутінськими настроями і захисту приватних економічних інтересів.