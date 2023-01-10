Чоловіків з інвалідністю мобілізують рашисти на окупованій Донеччині

Рашисти мобілізують чоловіків з інвалідністю на окупованих територіях, фото: dsnews.ua

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Ракурс

Російські окупанти продовжують мобілізовувати жителів тимчасово окупованих територій України.

Про це сьогодні, 10 січня, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року, в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них — з інвалідністю. Після 2 днів так званої підготовки на полігоні «Восточний» їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ, — вказано в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ наголошують на втратах, які продовжує зазнавати ворог. Так, до лікарні в окупованому Новотроїцькому, розташованому на південному сході Херсонської області, за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 загарбників.

Зазначається, що протягом поточної доби авіація Сил оборони України завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили та військової техніки противника та дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Також українські військові збили два ворожих розвідувальних БПЛА типу «Орлан».