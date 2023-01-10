росія продовжує тримати бойові кораблі в Чорному морі, інфографіка: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n178697-kilkist-rosiyskyh-korabliv-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

Ракурс

росія станом на ранок сьогоднішнього дня, 10 січня, розмістили на бойовому чергування два кораблі, серед котрих немає жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом у 72 ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 10 суден, з них одне судно рухалося з протоки Босфор;

до Чорного моря — п’ять суден, з них одне судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор.