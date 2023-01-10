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Ракурс
росія втрачає багато танків у напрямку Кремінної. Фото: Генштаб

ЗСУ щоночі знищують по шість російських танків у напрямку Кремінної — Гайдай

10 січ 2023, 17:49
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Збройні сили України завдають російським військам дуже серйозних втрат у Луганській області.





Підрозділи Сил оборони поступово просуваються у напрямку Кремінної та поступово звільняють територію Луганщини. А окупанти дуже бояться деокупації цього міста, тому перекинули туди декілька підрозділів десантників та танки. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі національного телемарафону.

За словами чиновника, щоночі українські військові нищать по шість-сім ворожих танків. А у Білогорівці захисники вдало відбивають всі наступи росіян.

Якщо не щодня, то через день окупанти втрачають на цьому напрямку по шість-сім танків за ніч, — зазначив Гайдай.

Нагадаємо, 7 січня у розвідці Великої Британії заявляли, що командування російської армії розглядає дії ЗСУ в районі Кремінної як потенційну загрозу своєму правому флангу на Бахмутському напрямку, бо саме цей напрямок є ключовим для забезпечення будь-якого майбутнього наступу задля окупації частини Донецької області, що залишилася.

Джерело: Ракурс


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