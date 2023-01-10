Програма обміну старих ламп на LED запрацює у січні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n178715-shmygal-rozpoviv-koly-zapracuie-programa-obminu-staryh-lamp-na-led.html

Ракурс

Програма безкоштовного обміну старих ламп розжарювання на LED-лампи в Україні запрацює з 16 січня.

Того дня програма обміну на енергоощадні лампи запрацює у бета-режимі. На першому етапі планують замінити до 500 тис. ламп у шести областях. Після цього орієнтовно 14 днів проект запуститься у звичайному режимі по всій території Україні. Про це 10 січня під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Сьогодні Уряд ухвалює рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках будуть ще меншими. Мова йде про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, — зазначив очільник Кабміну.

Голова уряду зазначив, що кожен громадянин зможе подати заявку на обмін. Зробити це можна буде через «Дію». Отримати нові лампи можна буде у найближчому відділені «Укрпошти». Видаватимуть по 5 LED-ламп на одні руки.

Шмигаль пообіцяв, що увесь процес буде максимально простим і швидким. Також він подякував Єврокомісії, яка закуповує для України 30 млн світлодіодних ламп, та Франції, яка додасть ще 5 млн ламп.

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що Європейська комісія профінансує близько 30 млн світлодіодних ламп для України. В Європі наголошували, що 50 млн таких ламп від західних партнерів дозволять заощадити 1 ГВт енергії, що є річним обсягом виробництва атомної електростанції.