Генштаб відхилився від звичної схеми повідомлень про армію рф в білорусі — ISW

https://racurs.ua/ua/n178724-genshtab-vidhylyvsya-vid-zvychnoyi-shemy-povidomlen-pro-armiu-rf-v-bilorusi-isw.html

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Генеральний штаб Збройних сил України відхилився від своєї звичайної схеми повідомлень про російські війська на території білорусі та поблизу північного кордону України, що свідчить про можливу підготовку росії до наступу на північ України, хоча, за оцінкою американського «Інституту вивчення війни» ISW такий розвиток подій наразі залишається малоймовірним.

За прогнозом MDCOA (найнебезпечнішого варіанту розвитку подій), оприлюдненим ISW 15 грудня, потенційний наступ росії на північ України взимку 2023 року залишається найгіршим сценарієм. Зараз ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з білорусі як низький, але можливий, а ризик прямої участі білорусі — як дуже низький.

10 січня український Генштаб (у щоденному ранковому зведенні про ситуацію на фронті — ред.) відхилився від своєї звичайної схеми звітування про російські сили в білорусі та поблизу північного кордону України, виключивши свою традиційну заяву про те, що Україна не помітила, щоб російські сили формували ударні угруповання на території білорусі. Вперше з 20 листопада український Генштаб виключив цю заяву з моменту відновлення обговорення російських військ у білорусі. Це може свідчити про те, що українські сили бачили, як росія формує ударні угруповання біля північних областей України. Проте, ситуація могла не змінитися, тому Генштаб ЗСУ міг виключити її зі щоденного звіту, — йдеться у повідомленні ISW.

Нагадаємо, Reuters писало, що президент Володимир Зеленський заявив, що росія «збирає сили для чергової ескалації». Армія рф продовжує розгортати російські підрозділи в білорусі. Москва потягами звозить військову техніку, зокрема артилерію в зимовому камуфляжі. Раніше ISW зазначав, що застосування зимового камуфляжу для техніки не є абсолютно необхідним під час навчань та може свідчити про підготовку до бойових дій взимку.