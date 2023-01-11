Таліби, кокаїн, перший секс і сварки - найгучніші зізнання у книзі принца Гаррі

https://racurs.ua/ua/n178753-taliby-kokayin-pershyy-seks-i-svarky-nayguchnishi-ziznannya-u-knyzi-prynca-garri.html

Ракурс

10 січня у продаж надійшла книга «Запасний» («Spare») — автобіографія британського принца Гаррі, герцога Сассекського, молодшого брата спадкоємця престолу принца Вільяма.

Її фрагменти преса почала публікувати ще у 2022 році — до офіційного релізу. Деякі книжкові магазини в Іспанії почали продавати книгу ще минулого тижня.

Як стверджував видавець Penguin Random House, це був ненавмисний витік. Вона, як вважає «Бі-бі-сі», лише спонукала інтерес до мемуарів Гаррі, які й так обіцяли стати хітом. Вони вже виявилися книгою, що швидко продається у Великій Британії в категорії «нон-фікшн».

За даними видавця, у першу добу після офіційного релізу було розкуплено 400 тисяч копій книги, в якій британський принц відверто розповідає про себе та своє оточення (за деякими даними, його аванс за книгу становив 20 млн дол.).

«Медуза» зібрала найгучніші зізнання з мемуарів Гаррі; раніше їх переказали ЗМІ, які отримали доступ до іспанського перекладу книги.

Вбивства в Афганістані

Принц Гаррі служив у британській армії та двічі їздив до Афганістану. У «Запасному» він розповів, що під час другого відрядження до країни вбив 25 членів руху «Талібан». Це відрядження проходило у 2012−2013 роках, Гаррі був другим пілотом бойового вертольота Apache. Він зізнався, що сприймав убитих як «шахові постаті».

Ви не можете нашкодити людям, якщо бачите у них людей. Це були шахові фігури, скинуті з дошки; погані хлопці, вбиті до того, як вони вб’ють добрих хлопців, — пояснює він у мемуарах.

Цей уривок книги розкритикували ветерани британської армії, заявивши, що його можна розцінювати як «зраду» і як загрозу для британських солдатів, які сьогодні проходять службу в гарячих точках. Також визнання може загрожувати безпеці Гаррі, зазначили критики.

Герцог Сассекський відповів, що ЗМІ вирвали його слова із контексту. Він не вихвалявся кількістю вбитих ним людей, а лише хотів бути чесним щодо свого досвіду в Афганістані, щоб підштовхнути до того ж інших колишніх учасників бойових дій.

Моя мета, заради якої я поділився цими подробицями — знизити кількість самогубств [серед ветеранів], — додав він.

Принц Гаррі розповів у мемуарах, що під час служби в Афганістані особисто вбив 25 людей. Британські військові заявили, що він зрадив армію та поставив під загрозу життя солдатів

Смерть матері

Принцеса Діана загинула в Парижі 1997 року, коли Гаррі було 12 років. В автобіографії він багато пише про матір та про горе, яке він переживав через її смерть. Ставши старшим, принц навіть просив свого водія спеціально проїхати тим паризьким тунелем, де потрапила в аварію машина його матері, намагаючись зрозуміти, що сталося насправді.

Він вважає, що Діана б не розбилася, якби її не переслідували папараці.

Чому вони не опинилися у в’язниці? Хто їх послав? І чому ці люди теж не опинилися у в’язниці? — запитує він.

У «Запасному» також описано, як у Лос-Анджелесі (там зараз живе герцог Сассекський та його сім’я) Гаррі зустрівся з жінкою, яка стверджує, що має якісь «сили». Принцові про неї розповіли друзі. Він не згадав імені цієї жінки і не назвав її ясновидячою або медіумом, але, за його словами, відразу відчув енергію, що виходить від неї. Вона заявила, що його мати поруч, і передала «послання» від неї:

Ти живеш тим життям, яким вона не могла жити. Ти живеш тим життям, яке вона хотіла для тебе.

Відносини з Каміллою Паркер-Боулз

Гаррі розповів, що вони з його братом Вільямом просили батька, на той момент ще принца Чарльза, не одружитися з Каміллі Паркер-Боулз — жінкою, з якою у нього був тривалий роман, який, як вважається, став однією з причин розлучення з принцесою Діаною. Але в 2005 році принц Чарльз все ж таки взяв за дружину Каміллу. Перед весіллям вона зустрічалася з обома його синами. На зустрічі з Гаррі, за його спогадами, Камілла виглядала нудною і говорила про коней.

За словами Гаррі, він побоювався, що Камілла стане для них з братом «злою мачухою», але в глибині душі вони з Вільямом були готові пробачити їй все, якщо батько буде з нею щасливий. При цьому принц додав, що вважає Каміллу відповідальною як мінімум за один випадок витоку в ЗМІ конфіденційної інформації про королівську родину. Раніше вже повідомлялося, що Гаррі та Меган звинувачують помічників Камілли у витоках.

Наркотики та перший секс

За словами герцога Сассекського, він курив марихуану під час навчання у престижному Ітонському коледжі і вперше скуштував кокаїн на вечірці, коли йому було 17 років.

Це було не дуже весело, і це не змусило мене почуватися особливо щасливим, як, здавалося, відбувалося з іншими, але це змусило мене відчути себе іншим, і це була моя головна мета. Відчувати. Бути іншим, — розповідається у книзі «Запасний».

Також Гаррі зізнався, що пробував галюциногенні гриби на вечірці у будинку американської актриси, зірки серіалу «Друзі» Кортні Кокс. Принц, за його словами, був фанатом «Друзів» і серед головних героїв серіалу асоціював себе з Чендлером, закоханим у Моніку, яку грала Кокс.

Я все ще був збентежений, тому що… вона була Монікою. А я був Чендлер. <…> Мені було цікаво, чи наберуся я колись сміливості сказати їй. Чи достатньо в Каліфорнії текіли, щоб я так розхоробрився? — згадував Гаррі.

Перший сексуальний досвід у нього відбувся, коли йому було 17 років. Його партнеркою була жінка старша за нього, яка захоплювалася кіньми. Вони зайнялися сексом у полі за пабом, і, за спогадами Гаррі, вона поводилася з ним «як із молодим жеребцем». Він назвав цей досвід принизливим.

Уніформа зі свастикою для вечірки

2005 року британський таблоїд The Sun опублікував на першій смузі фото, на якому 20-річного Гаррі знято в костюмі зі свастикою на рукаві; в руках у нього випивка та цигарка. Це був костюм для вечірки. Гаррі піддали критиці і йому довелося вибачитися. Пізніше він назвав цей випадок однією з найбільших помилок у своєму житті.

Я відчував такий сором. Все, чого я хотів, це все виправити, — казав він.

У мемуарах Гаррі заявив, що костюм зі свастикою йому запропонували обрати Вільям та Кейт Міддлтон, яка на той момент була дівчиною його брата. Гаррі вибирав між двома костюмами і зателефонував їм порадитися.

Вони сказали: нацистська форма. Я орендував її разом із смішними вусами і повернувся додому. Віллі та Кейт сміялися. Це було гірше, ніж трико Віллі. Набагато безглуздіше, — описав передісторію скандалу Гаррі.

Знайомство з Меган Маркл

За спогадами Гаррі, він уперше побачив Меган Маркл в інстаграм своєї подруги Вайолет фон Вестенхольц. Та запостила відео, де вони з невідомою Гаррі дівчиною були з фільтрами у вигляді собачої мордочки на обличчях. Дівчина привернула увагу Гаррі.

Він дізнався у Вайолет, що її звати Меган Маркл, вона американська актриса і приїхала до Лондона на примірку одягу бренду Ralph Lauren, на який працювала Вайолет. Та запропонувала познайомити їх, але зауважила, що до Гаррі про Меган її запитали ще шість чоловіків. Пізніше Меган сама написала Гаррі в інстаграмі.

Коли Гаррі розповів Вільяму і Кейт, що почав зустрічатися з Меган, у них, за його словами, відкрилися роти. Вони назвали себе фанатами серіалу «Форс-мажори», в якому тоді знімалася Меган, і почали закидати Гаррі питаннями.

Весь цей час я думав, що Кейт і Віллі можуть не прийняти Мег в сім’ю, але тепер мені довелося турбуватися про те, що вони будуть переслідувати її заради автографа, — прокоментував цю ситуацію Гаррі.

Сварка Кейт та Меган

У книзі Гаррі докладно описав інцидент, який Меган згадала у 2021 році під час інтерв’ю американської телеведучої Опрі Вінфрі, — сварку, яка сталася між нею та Кейт Міддлтон перед її весіллям.

Гаррі розповів, що одного разу застав наречену, що плаче; з’ясувалося, що в неї та Кейт виникли розбіжності через сукню дочки Кейт, принцеси Шарлотти. Воно виявилося занадто великим, і Кейт хотіла, щоб Меган вирішила цю проблему, хоча мала іншу: незадовго до цього її батько заявив, що не приїде на весілля.

Гаррі підтвердив слова Меган про те, що наступного дня Кейт вибачилася. У той же час Меган не сподобалося, що преса подала цей випадок так, ніби вона довела Кейт до сліз.

У королівській родині знали, як все було насправді, але не заступилися за мене, — скаржилася герцогиня Сассекська Опрі Вінфрі.

Ще одна сварка Кейт та Меган

Влітку 2018 року, невдовзі після весілля, Гаррі та Меган зустрілися з Кейт та Вільямом, щоб прояснити всі розбіжності. У якийсь момент Меган сказала, що Кейт щось забула через своє гормональне тло після пологів: у 2017-му дружина принца Вільяма народила третю дитину.

Кейт образилася на ці слова і вимагала вибачень, а Вільям назвав Меган грубою і, вказавши на неї пальцем, сказав:

Так тут [у Великій Британії] не роблять.

Меган у відповідь попросила його забрати палець від її обличчя.

За словами Гаррі, Меган була спантеличена реакцією Кейт. За її словами, вона розмовляла так з усіма своїми друзями і не думала, що це може образити когось.

Бійка з принцом Вільямом

Згідно з мемуарами Гаррі, у 2019 році принц Вільям прийшов до нього (Гаррі та Меган тоді жили у флігелі на території Кенсінгтонського палацу в Лондоні), щоб поговорити про його конфлікт із пресою. За словами герцога Сассекського, Вільям був дуже роздратований і назвав Меган «важкою», «грубою» та «неприємною». Гаррі відповів, що він повторює наративи британських таблоїдів про його дружину.

Розмова продовжилася на підвищених тонах, і в якийсь момент Вільям напав на Гаррі.

Все сталося так швидко. Дуже швидко. Він схопив мене за комір, порвав ланцюжок [на шиї] і повалив на підлогу. Я приземлився на собачу миску, яка тріснула під моєю спиною, уламки встромилися в мене. Я лежав так секунду, приголомшений, потім підвівся і сказав йому забиратися, — розповів Гаррі.

За його словами, Вільям запропонував йому вдарити у відповідь, як під час їхніх дитячих бійок, але він відмовився. Вільям пішов, але пізніше повернувся і вибачився. Він просив не розповідати про те, що сталося, Меган.

Гаррі поділився з нею, коли вона помітила подряпини і синці на спині. Вона, як згадує Гаррі, не виглядала дуже здивованою чи розсердженою — лише засмученою.

Відносини з батьком

За словами Гаррі, принцу Чарльзу завжди було складно виявляти свої почуття. Коли він прийшов сказати Гаррі, що принцеса Діана потрапила в аварію, то назвав його своїм дорогим сином і навіть не обійняв.

При цьому Гаррі описує у книзі деталь, яка говорить про сентиментальність Чарльза. За словами принца, навіть у дорослому віці його батько всюди продовжував возити із собою плюшевого ведмедя, якого він узяв до школи-інтернату в Шотландії, куди його відправили у 13-річному віці.

Ведмедик промовистіше, ніж це колись міг би зробити тато, висловлював суть самотності його дитинства, — написав Гаррі.

Він також згадав, як у 2021 році, після похорону діда, герцога Единбурзького, вони з Вільямом зустрілися — вперше після скандального інтерв’ю Гаррі та Меган Опре Вінфрі — і мало не побилися. Принц Чарльз тоді встав між синами і сказав: «Будь ласка, хлопчики, не отруюйте мені останні роки життя».

Смерть Єлизавети II

Гаррі згадує, що розмовляв з бабусею телефоном за чотири дні до її смерті; вони обговорювали її здоров’я, політику. Через якийсь час йому зателефонував батько і сказав, що здоров’я королеви погіршилося.

Гаррі написав братові і спитав його, чи поїдуть вони з Кейт у шотландський замок Балморал, де була королева. Відповіді не отримав. Але йому знову зателефонував Чарльз, який сказав, що на нього чекаю в Балморалі, а Меган — ні (туди в результаті не поїхала і Кейт).

Гаррі сів у літак, але не встиг попрощатися з Єлизаветою II. Коли борт почав знижуватись, він отримав повідомлення від Меган. Вона просила його передзвонити. Він зайшов на Бі-бі-сі і побачив повідомлення про смерть британської королеви.

Бабуся померла. Тато став королем, — так описав цей момент Гаррі.

Приїхавши до Балморалу, принц довго стояв біля тіла королеви. За його словами, це було складно, але він нагадував собі, що не побачив матір після її смерті, а потім шкодував про це. Перед тим, як піти, він прошепотів, що сподівається, що бабуся зараз зі своїм чоловіком герцогом Единбурзьким — і щаслива.

Відповідь Гаррі

Принц Гаррі відповів на критику британських військових після того, як він описав свою службу в Афганістані та вбивство «талібів». Він каже, що його слова з мемуарів вирвали з контексту.

Принц заявив, що писав про події в Афганістані у своїй книзі для того, щоб зменшити кількість самогубств серед ветеранів. Своєю службою він не хизувався, але ЗМІ, за його словами, спотворили контекст, чим поставили під загрозу його родину.