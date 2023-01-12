росія вивела в Чорне море підводний човен з «калібрами»

Російські ракети з Чорного моря загрожують Україні, фото: Kafanews

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Російські загарбники вивели на бойове чергування у Чорне море підводний човен з крилатими ракетами «Калібр».

На цьому човні нараховуються чотири такі ракети. Про це в ефірі національного телемарафону заявила очільник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Зафіксовано один підводний човен, споряджений чотирма «калібрами» на бойовому чергуванні в Чорному морі зараз, — зазначила Гуменюк.

Вона зазначила, що також у Чорному морі перебувають два російські кораблі, котрі, скоріше за все, збирають надводну обстановку та висвітлюють її.

Імовірно, саме з них запускалися ті БПЛА для розвідки оперативно-тактичного рівня, які протягом двох діб ми збиваємо, — зазначила Гуменюк.

Так, за останні дні два безпілотники збили у Миколаївській області та один в Одеській.

Це говорить про підвищення такої активності щодо збору інформації. Як правило, це відбувається саме перед підготовкою до удару, — наголосила Гуменюк.

Джерело: «РБК-Україна»