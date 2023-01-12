Зеленський збирав Ставку через ситуацію в Бахмуті і Соледарі

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Засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 12 січня під головуванням президента Володимира Зеленського. Військово-політичне керівництво держави обговорило ситуацію в Бахмуті і Соледарі.

Про це повідомив Зеленський у Facebook.

Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі. Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно. Наостанок йшлося про посилення Збройних сил України технікою та зброєю, які надходять від партнерів, — наголосив президент.

Нагадаємо, 9 січня Зеленський повідомив, що в Соледарі, який намагаються захопити російські окупанти, навіть «не залишилося цілих стін».

Прес-служба так званого «повара путіна», власника ПВК «Вагнер» євгена пригожина раніше заявила про захоплення Соледара.

Водночас ввечері 11 січня Генштаб Збройних сил України повідомив, що в Соледарі бої тривають, а на Бахмутському напрямку окупанти намагаються взяти під контроль шляхи постачання українських військових.