Заступник командувача військами рф в Україні прибув до білорусі

https://racurs.ua/ua/n178785-zastupnyk-komanduvacha-viyskamy-rf-v-ukrayini-prybuv-do-bilorusi.html

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Заступник командувача військами росії в Україні генерал олег салюков прибув до білорусі на чолі інспекції. Новопризначений салюков допомагає керувати так званою спецоперацією росії проти України.

Про це 12 січня повідомляє міністерство оборони білорусі.

У республіку білорусь прибула комісія міністерства оборони російської федерації на чолі з головнокомандувачем сухопутних військ генералом армії олегом салюковим, — йдеться у повідомленні.

Оборонне відомство підконтрольної рф країни розповіло, що делегація проінспектувала військові частини та підрозділи російського компонента регіонального угруповання військ, що знаходяться на полігонах білоруських збройних сил.

Під час роботи перевірено якість занять з бойового злагодження та надано оцінку їх готовності виконати завдання щодо призначення на користь військової безпеки Союзної держави, — зазначається в дописі.

Нагадаємо, раніше до білорусі перекинули російські літаки, які нібито мають взяти участь у спільних з росією навчаннях авіації, що триватимуть до 1 лютого.

16 січня білорусь розпочне спільні військові навчання з рф. Очікується, що під час проведення навчань будуть залучені всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних Сил білорусі.