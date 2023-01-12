Україна відвела частину військ з передової на кордон із білоруссю — Пристайко

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Україна відвела частину військ з передової на кордон із білоруссю. Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Ми стурбовані, ми змушені тримати наші сили на півночі України, відводячи їх з передової, щоб бути впевненими, що вони (російсько-білоруські війська — ред.) не прийдуть, — заявив український дипломат в інтерв’ю для Sky News, пише «Дзеркало тижня».

Ця заява Пристайка контрастує із повідомленнями Генерального штабу Збройних сил України, який наголошує на контрольованості ситуації й відсутності ознак підготовки до наступ з боку білорусі найближчим часом.

На думку аналітиків, москва прагне відтягнути Сил оборони України з фронту на північні кордони.

Раніше сьогодні командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що наразі білорусь не становить безпосередньої загрози для України, проте Сили оборони поступово збільшують свої оборонні спроможності на кордоні.

На даний час обстановка з боку білорусі не несе безпосередньої загрози для України. Ми постійно перебуваємо у комунікації з іноземними партнерами. Зокрема, з партнерами зі Сполучених Штатів Америки, Польщі тощо. Також постійно працює наша розвідка. Зараз підрозділи збройних сил республіки білорусь, які розгорнуті вздовж нашого державного кордону ні в кількісному, ні в якісному відношенні не змінилися. Але ми свідомі тієї інформації, якою володіємо, і почуваємо себе спокійно. Спокійно — це означає професійно виконуємо покладені на нас завдання, а також поступово збільшуємо наші оборонні спроможності і займаємося заходами підвищення навченості особового складу, — зазначив Наєв.

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що під видом спільних військових навчань збройні сили рф найближчим часом розгорнуть у білорусі російське угруповання військ, яке може бути використано для нової агресії проти України.