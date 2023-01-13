РосЗМІ написали про початок підготовки Кремля до президентських виборів 2024 року за участю путіна

https://racurs.ua/ua/n178800-roszmi-napysaly-pro-pochatok-pidgotovky-kremlya-do-prezydentskyh-vyboriv-2024-roku-za-uchastu-putina.html

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Внутрішньополітичний блок Кремля розпочав підготовку до президентських виборів 2024 року, виходячи з того, що вони пройдуть у заплановані терміни та за участю чинного глави держави.

Про це пише прокремлівський «Комерсант» із посиланням на джерела у внутрішньополітичному блоці адміністрації воєнного злочинця путіна.

Сам кремлівський диктатор поки не оголошував про намір балотуватися на черговий термін, проте в адміністрації президента опрацьовують різні сценарії виборів, виходячи з того, що він братиме в них участь. Поки що опрацювання має попередній характер: чітких контурів ідеологічної складової ще немає, хоча передбачається, що воно ґрунтуватиметься на темі єдності, пише «Комерсант».

У світлі майбутньої президентської кампанії, зазначає видання, особливу увагу в адміністрації президента рф привернуто до виборів різних рівнів, які мають відбутися у єдиний день голосування у вересні 2023 року, у тому числі й на анексованих територіях.

Ці вибори, пише видання, розглядають у тому числі як можливість протестувати як технологічні, так і змістовні ідеї, які можна буде застосувати під час президентської кампанії у 2024 році.

Влітку 2020 року в московії провели референдум щодо поправок до Конституції, зокрема про «обнулення» президентських термінів. путін таким чином отримав можливість ще двічі обиратися на пост президента та обіймати його до 2036 року.

Наступні президентські вибори в росії, за чинним законодавством, мають бути призначені на 17 березня 2024 року.