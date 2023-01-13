ЗСУ, президент та волонтери - соціологи назвали лідерів довіри в Україні

https://racurs.ua/ua/n178802-zsu-prezydent-ta-volontery-sociology-nazvaly-lideriv-doviry-v-ukrayini.html

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Найбільшою довірою в Україні продовжують користуватися Збройні сили. Про це йдеться у результатах нового соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Між груднем 2021 і груднем 2022 років рівень довіри до армії зріс від 72% до 96%. Баланс довіри-недовіри ЗСУ — різниця між часткою тих, хто довіряє, і часткою тих, хто не довіряє - становить +96% (у грудні 2021 році було +60%).

Далі йде довіра до президента України і довіра волонтерам. У грудні 2021 року 27% довіряли президенту (і баланс був від'ємним -23%, тобто було більше тих, хто не довіряв, ніж довіряв), проте за рік показник зріс до 84%, а баланс наразі становить +80%. У випадку волонтерів довіра зросла з 68% до 84%, а баланс покращився з +57% до +81%.

Простежується значне покращення довіри й двом іншим силовим структурам у списку: довіра до СБУ зросла з 29% до 63% (баланс зріс з -7% до +54%), а до Національної поліції — з 30% до 58% (баланс зріс з -14% до +45%).

Також значно покращилося сприйняття уряду та Верховної Ради. Довіра до Уряду зросла з 14% до 52% (баланс зріс з -46% до +33%). У випадку парламенту показники довіри не є високими, але також має місці значний ріст довіри: з 11% до 35%, а баланс зріс з -56% до +2%.

Прокурори та суди наразі єдині українські інституції, які мають негативний баланс довіри-недовіри та до яких українці ставляться найбільш критично. Так, судам довіряють 25%, не довіряють — 34% (решта не мають визначеного ставлення) (баланс становить -9%). Прокурорам довіряють 21%, не довіряють — 32% (баланс становить -11%).

Довіра до українських ЗМІ за останній рік зросла з 32% до 57% (баланс зріс з -7% до +43%). Довіра до російських ЗМІ і раніше була відсутньою, а наразі ця відсутність стала ще більш виразною: з 3% до 1% стало ще менше тих, хто довіряє, а баланс знизився з -76% до -92%.

Простежується деяке погіршення ставлення до церкви: частка тих, хто довіряє церкві, знизилася з 51% до 44%, а баланс знизився з +27% до +22%.

Також за результатами опитування українці стали більше довіряти звичайним людям у своєму населеному пункті — з 63% до 71% зріс показник довіри, а баланс покращився з 52% до 62%. КМІС також запитав про ставлення до переселенців: загалом 52% респондентів довіряють їм і лише 10% не довіряють (решта мають невизначене / байдуже ставлення), а баланс становить +41%.

Опитування КМІС відбулося 4−27 грудня 2022 року. Воно відбувалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 995 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих. Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.