Джонсонюк їде до Зеленського - The Guardian пише про новий візит екс-прем'єра в Київ

The Guardian, посилаючись на джерела, пише що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує відвідати Київ. Це може стати його четвертим візитом в Україну від початку великої війни — перші три були за часів прем'єрства.

Як сказано в публікації Guardian, Джонсон розповів друзям, що хоче відправитися до столиці України протягом найближчих місяців.

Дані про запланований візит Джонсона газеті підтвердили й українські джерела, проте вони зазначили, що вони не мають конкретної інформації про дати поїздки. У Києві при цьому нагадали, що президент України Володимир Зеленський та Джонсон вважають один одного друзями.

За даними Times, під час візиту Джонсон має намір закликати західних партнерів України й надалі надавати їй військову та гуманітарну підтримку.

Guardian повідомляє, що уряд Великої Британії не знав про плани Джонсона відвідати Київ, проте там не заперечуватимуть проти такої поїздки, і екс-прем'єр може отримати для неї державну охорону.

При цьому автори публікації цитують кількох високопосадовців Консервативної партії, які не надто задоволені наміром колишнього прем'єра здійснити візит до Києва. Вони вважають це саморекламою Джонсона і побоюються, що поїздка дещо відверне увагу зусиль нинішнього глави уряду Ріші Сунака.

Джонсона вважали одним із найвідданіших прихильників України на міжнародній арені, і саме він допоміг скоординувати західну підтримку Києва. Джонсон був першим західним лідером, котрий відвідав Україну після початку російського вторгнення.

Ріші Сунак також побував у Києві у листопаді 2022 року, невдовзі після свого призначення на посаду прем'єр-міністра.