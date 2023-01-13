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Є багато речей, про які знаємо лише ми з Анджеєм - Зеленський про дружбу з Дудою
Є багато речей, про які знаємо лише ми з Анджеєм — Зеленський про дружбу з Дудоюhttps://racurs.ua/ua/n178820-ie-bagato-rechey-pro-yaki-znaiemo-lyshe-my-z-andjeiem-zelenskyy-pro-drujbu-z-dudou.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський заявив про особливі стосунки із польським колегою Анджеєм Дудою.
Є багато речей, про які знаємо лише ми з Анджеєм, про які ми говорили без використання спеціальних засобів міжурядового зв’язку, лише через WhatsApp. Так було в перші дні війни і пізніше. У нас дуже тісні особисті стосунки. Особливий зв’язок також пов’язує наші подружжя, — так Зеленський описав дружні стосунки з президентом Дудою в інтерв’ю для TVP.
Він також вважає, що наразі Київ та Варшава «діють як суверенні держави».
У важкі часи я відчуваю, що ми граємо в одній 80-мільйонній команді. І таку команду дуже важко перемогти. Росіяни використовуватимуть слабкість, поділи в Європі чи послаблення відносин. Тому, той рівень відносин між Україною та Польщею, який ми напрацювали як президенти, маємо передати наступним президентам наших країн, а наші люди мають передати майбутнім поколінням, — сказав Зеленський в інтерв’ю TVP.
Зеленський і Дуда зустрічалися у 2022 році декілька разів. Український президент приїжджав до Варшави у січні, а польський декілька разів мандрував вже до охопленої війною України.
У серпні після чергової поїздки до Києва Дуда заявив, що має дружні стосунки з українським колегою Володимиром Зеленським і поважає українського лідера. Про це Дуда сказав у інтерв’ю радіо ZET.
Можу сказати, що у політичному сенсі він мій друг. Міцна дружба в політиці з почуттям взаємної поваги, насамперед моєї поваги до нього. Він виявився на висоті, — заявив Дуда.
Президент Польщі зазначив, що намагається підтримувати українського колегу.
У нас дружні стосунки політично та як колег. Я роблю все, щоб його підтримати, — додав Дуда.
У серпні Дуда взяв участь у другому саміті Кримської платформи. Під час свого виступу він запевнив українців у всебічній підтримці з боку Польщі та наголосив, що Захід має змінити свою політику у стосунках з росією, зокрема не просто припинити проєкт «Північного потоку-2», а цілковито демонтувати його.
Зеленський та Дуда відкрили Алею сміливості, на якій відзначатимуть друзів України. Польський президент став першим іноземним лідером, відзначеним на цій алеї.
Згодом президенти зустрілися у Ряшеві, куди прилетів Зеленський після візиту до США.
11 січня Дуда та колега з Литви Науседа неочікувано прибули до Києва на зустріч у форматі Люблінського трикутника. Разом із Зеленським польський президент відвідав поховання поляків та українців на Личаківському цвинтарі Львова.
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