Є багато речей, про які знаємо лише ми з Анджеєм - Зеленський про дружбу з Дудою

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Президент України Володимир Зеленський заявив про особливі стосунки із польським колегою Анджеєм Дудою.

Є багато речей, про які знаємо лише ми з Анджеєм, про які ми говорили без використання спеціальних засобів міжурядового зв’язку, лише через WhatsApp. Так було в перші дні війни і пізніше. У нас дуже тісні особисті стосунки. Особливий зв’язок також пов’язує наші подружжя, — так Зеленський описав дружні стосунки з президентом Дудою в інтерв’ю для TVP.

Він також вважає, що наразі Київ та Варшава «діють як суверенні держави».

У важкі часи я відчуваю, що ми граємо в одній 80-мільйонній команді. І таку команду дуже важко перемогти. Росіяни використовуватимуть слабкість, поділи в Європі чи послаблення відносин. Тому, той рівень відносин між Україною та Польщею, який ми напрацювали як президенти, маємо передати наступним президентам наших країн, а наші люди мають передати майбутнім поколінням, — сказав Зеленський в інтерв’ю TVP.

Зеленський і Дуда зустрічалися у 2022 році декілька разів. Український президент приїжджав до Варшави у січні, а польський декілька разів мандрував вже до охопленої війною України.

У серпні після чергової поїздки до Києва Дуда заявив, що має дружні стосунки з українським колегою Володимиром Зеленським і поважає українського лідера. Про це Дуда сказав у інтерв’ю радіо ZET.