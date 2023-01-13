ЗРК SAMP/T, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n178832-vlada-italiyi-uhvalyla-rishennya-pro-peredachu-ukrayini-zrk-samp-t-zmi.html

Ракурс

Уряд Італії ухвалив рішення про передачу Україні батареї ЗРК SAMP/T.

«Зелене світло» цьому рішенню було надане за останні два-три дні за вказівкою прем'єр-міністра країни Джорджії Мелоні. Про це повідомляє італійське видання RID з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що ще два тижні тому це питання було дискусійним через як через небажання оборонного відомства і військових — зокрема тому, що на озброєнні Італії є лише п’ять таких ЗРК, один з яких наразі розгорнутий у Кувейті в межах операції «Непохитна рішучість» — так і через позицію деяких політиків з урядової більшості.

Проте «сильний тиск з боку Вашингтона», зокрема, можливо, і розмова президента США Джо Байдена з Мелоні, прискорив ухвалення відповідного рішення, зазначає видання.

За інформацією видання, схема, за якою має бути передана батарея, «дуже складна, і наразі деталі конфіденційні» — оскільки SAMP/T є результатом італійсько-французького співробітництва, то, ймовірно, передана Україні батарея складатиметься з італійських та французьких компонентів.

Зазначається, що SAMP/T на базі перехоплювача ASTER 30 Block 1 є ефективною системою переважно проти крилатих та протирадарних ракет, великих безпілотників, а також має обмежені протибалістичні можливості (проти ракет малої дальності).

Джерело: RID