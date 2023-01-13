Військові безпілотники, фото: Defense Express

https://racurs.ua/ua/n178833-zabezpechennya-viyskovyh-bezpilotnykamy-organizovuvatyme-derjspeczv-yazku-kabmin.html

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Кабмін вніс зміни до положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Про це сьогодні, 13 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Передбачено, що Адміністрація Держспецзв’язку відповідно до покладених на неї завдань є замовником закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері публічних закупівель, державним замовником у сфері оборони, в тому числі щодо закупівлі, виробництва, ремонту безпілотних літальних апаратів (планерів, коптерів, дронів тощо), — зазначив Мельничук.

Таким чином, Адміністрація Держспецзв’язку: