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Військові безпілотники, фото: Defense Express
Забезпечення військових безпілотниками організовуватиме Держспецзв’язку — Кабмінhttps://racurs.ua/ua/n178833-zabezpechennya-viyskovyh-bezpilotnykamy-organizovuvatyme-derjspeczv-yazku-kabmin.htmlРакурс
Кабмін вніс зміни до положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Про це сьогодні, 13 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Передбачено, що Адміністрація Держспецзв’язку відповідно до покладених на неї завдань є замовником закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері публічних закупівель, державним замовником у сфері оборони, в тому числі щодо закупівлі, виробництва, ремонту безпілотних літальних апаратів (планерів, коптерів, дронів тощо), — зазначив Мельничук.
Таким чином, Адміністрація Держспецзв’язку:
- організовує забезпечення безпілотними літальними апаратами (планерами, коптерами, дронами тощо), їх експлуатацію і застосування;
- має право одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Держспецзв’язку завдань, зокрема і щодо потреби у кількості і тактико-технічних характеристиках безпілотних літальних апаратів.
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