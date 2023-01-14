Росіяни знову обстріляли Харків. Фото: ОПУ

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Ракетний удар по Харкову вранці 14 січня завдала російська окупаційна армія.

Попередньо зафіксовано два «прильоти» зенітних ракет С-300 в Індустріальному районі міста. Зараз на місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За словами очільника області, у п’ятницю ворог обстрілював мирне населення прикордонних міст і сіл Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Стрілеча, Огірцеве та інші населені пункти.

Дві жінки загинули, а одна госпіталізована з пораненнями внаслідок обстрілу селища Дворічна з російської реактивної артилерії. Також у цьому населеному пункті пошкоджені приватні будинки.

А в Куп’янському районі через обстріли поранення зазнали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, 13 січня росіяни обстріляли місто Курахове Донецької області. Були пошкоджені щонайменше вісім приватних будинків та чотири багатоповерхівки, один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства. Одна особа дістала поранення.