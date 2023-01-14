рф вивела в Чорне море носій із ракетами «Калібр». Фото:

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Ракурс

Російські бойові кораблі 14 січня вийшли на бойове чергування в Чорне море.

Станом на сьогодні, 14 січня, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів. Один із них носій крилатих ракет «Калібр». Це судно може зробити залп із восьми ракет. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Згодом в оперативному командуванні «Південь» додали, що рф вивела в Чорне море ще два носії «Калібрів». Таким чином загальний залп збільшився до 20 ракет.

А в Азовському морі росіяни продовжують контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Найбільше ворожих кораблів знаходяться у Середземному морі. Там росія тримає дев’ять суден, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп становить 72 ракети.

Нагадаємо, 11 січня з порту у новоросійську вийшла група з не менше ніж 10 кораблів. Розвідка Великої Британії припускає, що командування рф таким чином намагається розосередити флот, бо в москві бояться нових ударів по своїх кораблях.