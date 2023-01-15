Михайло Мудрик перейшов з «Шахтаря» до «Челсі». Фото: прес-служба Челсі

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Михайло Мудрик, атакувальний півзахисник збірної України та донецького «Шахтаря» змінив клуб.

Відтепер 22-річний талановитий українець виступатиме за лондонський «Челсі». З «пенсіонерами» Мудрик підписав контракт на 8,5 років й гратиме за цей клуб до літа 2031 року. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

За інформацією ЗМІ, трансфер Мудрика до «Челсі» став рекордним для України. За українця заплатили 100 млн євро (70 млн євро + 30 млн євро в якості бонусів). Виплата бонусів буде залежати від перемоги «Челсі» в Англійській Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів у наступні сім років.

Щодо зарплати українця у лондонському клубі, то вона становитиме 7,5 млн євро на рік.

Я дуже щасливий підписати контракт із «Челсі». Це величезний клуб, що грає у фантастичному чемпіонаті, і це дуже привабливий проект для мене на цьому етапі моєї кар'єри. Я радий зустрітися зі своїми новими товаришами по команді, і я з нетерпінням чекаю на роботу та навчання під керівництвом Грема Поттера та його штабу — заявив Мудрик прес-службі свого нового клубу.

Як відомо, головним претендентом на Мудрика вважався інший лондонський клуб «Арсенал», який зараз лідирує в АПЛ. Однак «Челсі» в останній момент зуміли перехопити гравця.

За першу команду «Шахтаря» Мудрик провів 44 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 17 результативних передач.

Нагадаємо, лідер і капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду підписав контракт із футбольним клубом «Аль-Наср» з Саудівської Аравії. Роналду став найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу — отримуватиме 200 млн євро на рік.