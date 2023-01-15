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Столтенберг пообіцяв Україні важке озброєння. Фото: Голос Америки
Столтенберг пообіцяв Україні більше важкого озброєнняhttps://racurs.ua/ua/n178896-stoltenberg-poobicyav-ukrayini-bilshe-vajkogo-ozbroiennya.htmlРакурс
Військова допомога ЗСУ збільшиться вже найближчим часом.
Україна може очікувати на надання більшої кількості озброєння. Важливо давати українцям зброю та боєприпаси, яка необхідна для перемоги у війні з росією. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у коментарі німецькому виданню Handelsblatt, пише AFP.
Недавні обіцянки щодо важкої військової техніки є важливими, і я очікую, що найближчим часом їх буде більше, — заявив він.
Зазначається, що заява генсека пролунала напередодні зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України, яка відбудеться 20 січня.
Нагадаємо, США оголосили про надання Україні нового пакету оборонної допомоги в розмірі 3,075 млрд дол. Американці вперше передадуть бойові машини піхоти Bradley та самохідні артилерійські установки. Згодом Франція оголосила про передачу Україні «колісних танків» AMX-10 RC, Польща пообіцяла відправити роту танків Leopard, а Велика Британія — танки Challenger 2.
Джерело: AFP
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