Москва та Мінськ розпочали навчання військової авіації в білорусі

https://racurs.ua/ua/n178901-moskva-ta-minsk-rozpochaly-navchannya-viyskovoyi-aviaciyi-v-bilorusi.html

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У білорусь на військовий аеродром в Барановичах вчора прилетіли 8 російських винищувачів і чотири вантажні борти. Серед винищувачів — чотири Су-34 і чотири Су-30. До цього в Барановичах вже дислокувались два Су-34 вкс рф.

Літаки прибули в Білорусь для участі у спільних льотно-тактичних навчаннях білорусі і росії, які стартували 16 січня й триватимуть до 1 лютого.

У рамках маневрів планується відпрацювати ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання вздовж кордону, авіапідтримку угруповання військ, висадку тактичного десанту, а також доставлення вантажів та евакуацію поранених, повідомили у білоруському міноборони.

Раніше було оголошено, що до навчань залучать всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил білорусі.

Спільні маневри привернули особливу увагу через побоювання, що білорусь може безпосередньо взяти участь у новому російському наступі на Україну.

Проте експерти називали більш вірогідним поясненням військової активності Мінська прагнення відтягнути Збройні сили України та змусити їх тримати на своїх північних кордонах значне угруповання, яке таким чином не може брати участь у боях на півдні та сході країни.

Хоча росія тримає велику кількість сил у білорусі, вони переважно беруть участь у навчаннях, і малоймовірно, що ці війська можуть бути використані для наступу в Україні, йшлося у звіті британської розвідки минулого тижня.