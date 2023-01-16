100 українських військових прибули в США на навчання з ППО Patriot

https://racurs.ua/ua/n178905-100-ukrayinskyh-viyskovyh-prybuly-v-ssha-na-navchannya-z-ppo-patriot.html

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Близько ста українських військових прибули до штату Оклахома, США, аби розпочати навчання на системах ППО Patriot.

Для наших захисників навчання триватиме кілька місяців, тоді як стандартна програма розрахована на термін від 6 місяців до року.

В Пентагоні для них розробили пришвидшену програму тренування. За оцінками, вона займе кілька місяців (стандартна триває від півроку до року), — повідомив журналіст української служби «Голосу Америки» Остап Ярош.

Також США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині.

Планується, що батальйон із приблизно 500 осіб повернеться у зону бойових дій протягом п’яти-восьми тижнів, — розповів голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

За його словами, комплексна підготовка передбачає навчання роботі з озброєннями, яке Києву надають країни Заходу, зокрема артилерійськими системами, танками та іншою технікою.

Міллі підкреслив, що, згідно з поставленим завданням, українських військових потрібно натренувати до «весняних дощів». При цьому додав, що подібні навчання проводилися й до початку вторгнення Росії 24 лютого.

Нагадаємо, 5 січня США та Німеччина випустили спільну заяву про надання Україні систем Patriot. Вперше про передачу нам цього комплексу ППО Байден повідомив 22 грудня. Перші комплекси мають надійти в Україну на початку 2023 року.

Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко, у цьому сенсі зазначив: