Ахметов віддасть чверть виручених за Мудрика грошей захисникам Маріуполя та їхнім сім’ям

Рінат Ахметов прийняв рішення передати 25 млн дол. (1 млрд грн) на допомогу воїнам — захисникам Маріуполя та сім’ям загиблих героїв.

Це буде окремий проект, деталі скажуть згодом, протягом наступних двох тижнів.

Лікування, психологічна допомога, протезування, індивідуальні запити — такими можуть бути напрямки, йдеться в офіційному повідомленні «Шахтаря».

Нагадаємо, 15 січня ФК «Шахтар» підписав остаточну угоду з лондонським «Челсі» — український футболіст Михайло Мудрик продовжить свою кар'єру в складі «аристократів» у найсильнішому національному чемпіонаті — англійській Прем'єр-лізі.

З цього приводу Ахметов 16 січня заявив:

Сьогодні в мене змішані почуття. З одного боку, я радий за Михайла й пишаюся ним. Цей хлопець власним прикладом довів, що неможливе може стати можливим завдяки таланту та праці. Я абсолютно впевнений, що яскравій, гарній грі Михайла аплодуватиме вся Європа.



…Я переконаний, що ми переможемо. І зіграємо товариський матч із «Челсі» на «Донбас Арені» в українському Донецьку.



Саме тому я ухвалив рішення про запуск проекту «Серце «Азовсталі» — для допомоги захисникам Маріуполя та сім’ям загиблих воїнів. Їхній подвиг не має аналогів у сучасній історії. Саме завдяки їм, їхній жертовності та мужності в стримуванні ворога в перші місяці війни всі ми сьогодні відчуваємо неминучість перемоги України.



На допомогу нашим воїнам та захисникам, а також їхнім сім’ям сьогодні я виділяю 1 мільярд гривень. Вони будуть спрямовані на різні потреби — від лікування, психологічної допомоги, протезування до реалізації цільових запитів. Для дотримання принципів прозорості буде сформовано професійну, незалежну команду, яка взаємодіятиме із захисниками «Азовсталі», їхніми сім’ями, патронажними службами, волонтерами.