РФ атакувала Дніпро неточною протикорабельною ракетою — розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n178940-rf-atakuvala-dnipro-netochnou-protykorabelnou-raketou-rozvidka-brytaniyi.html

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Росія, ймовірно, вдарила по Дніпру неточною великою протикорабельною ракетою класу AS-4 KITCHEN за класифікацією НАТО. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як вказує британська розвідка, йдеться про ракету Х-22, про яку раніше говорили українські військові. Подібну зброю росіяни раніше застосовували під час інших ударів, провокуючи масові жертви серед цивільного населення (наприклад, обстріл торгового центру в Кременчуці 27 червня 2022 року).

Велика протикорабельна ракета AS-4 KITCHEN, запущена з бомбардувальника Ту-22М3 BACKFIRE, потрапила у житловий будинок в Дніпрі, що призвело до загибелі щонайменше 40 людей, — йдеться у звіті.

Британська розвідка вказала, що росія відразу збрехала, що за це відповідальна українська ракета ППО, оскільки ракети Х-22 відоми своєю неточністю при використанні проти наземних цілей, оскільки її радіолокаційна система наведення погано розрізняє цілі в міській місцевості.

На думку британської розвідки, ракети Х-22 непридатні для високоточних ударів, і докази війни в Україні свідчать про те, що дисфункція російського ударного потенціалу далекого радіусу дії є більш глибокою.