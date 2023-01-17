Пункт дислокації росіян на полігоні в білорусі показали на супутникових фото

https://racurs.ua/ua/n178946-punkt-dyslokaciyi-rosiyan-na-poligoni-v-bilorusi-pokazaly-na-suputnykovyh-foto.html

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Супутникові фото військового полігону «Лепельський» у Вітебській області — одного з пунктів дислокації військ росії оприлюднила білоруська служба «Радіо Свободи».

На знімках від 6 січня можна побачити десятки БМП, танків і КамАЗів (вантажівки КамАЗ і Урал, БМП, а також танки Т-72Б3). Загальна кількість техніки — щонайменше 150 одиниць. Також у східних і західних частинах полігону розташовані два польові табори приблизно на 14 і 30 наметів.

На північ від полігону знаходиться залізнична станція «Заслонова», від неї через військове містечко та ліс йде дорога на полігон. На знімок 6 січня потрапили і два ешелони з військовою технікою, які на той момент стояли на станції. У першому — шість вагонів (ймовірно, пасажирських) та 31 платформа з технікою, у другому — чотири вагони та 11 платформ. Біля гаражів бази зберігання також стоїть техніка. Можна припустити, що у самих гаражах також перебуває техніка рф.

Нагадаємо, на цьому полігоні з жовтня розміщується одна із груп солдат російської армії, можливо, мобілізованих. У грудні туди було перекинуто 13 танків Т-72Б3. На полігоні тривають безперервні навчання.