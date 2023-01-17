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Рятувальна операція в Дніпрі завершена - 44 загиблих і 20 безвісти зниклих

Рятувальна операція в Дніпрі завершена — 44 загиблих і 20 безвісти зниклих

17 січ 2023, 13:36
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Пошуково-рятувальні роботи в Дніпрі завершені. Відомо про 44 загиблих, 79 поранених та 39 врятованих з-під завалів. 20 осіб досі лишаються безвісти зниклими.





Станом на 13.00 17 січня завершені пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі. Врятовано 39 осіб, з них шестеро дітей, загинуло 44 особи, з них п’ятеро дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей, отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, чотири особи знайдені живими у родичів, в лікарнях, — йдеться в повідомленні Офісу президента України.

Раніше в ДСНС вказали, що загалом було отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких спочатку пошуків 18 осіб встановлено загиблими, чотири особи знайдені живими у родичів, в лікарнях, 25 осіб наразі розшукуються. За останньою інформацією, 20 українців досі лишаються зниклими безвісти. Комунальні служби вивезли понад 9 тис. тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.

Нагадаємо, країна-терорист росія завдала ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку у Дніпрі 14 січня, вщент зруйнований цілий під’їзд. Удар був нанесений неточною протикорабельною ракетою Х-22. Українська система ППО поки не має достатніх засобів для збивання таких ракет. За даними ЗМІ, наказ ударити по Дніпру віддав командир 52-го важкого гвардійського бомбардувального авіаційного полку, воєнний злочинець олег тимошин. Він же керував обстрілом торгового центру у Кременчуці, де загинуло близько 20 осіб.

Джерело: Ракурс


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