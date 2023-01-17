СБУ знешкодила у Кременчуці групу агентів рф, які полювали на HIMARS

СБУ знешкодила у Кременчуці групу агентів рф. Фото: СБ України

https://racurs.ua/ua/n178953-sbu-zneshkodyla-u-kremenchuci-grupu-agentiv-rf-yaki-poluvaly-na-himars.html

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Служба безпеки України знешкодила у Кременчуці агентурну мережу російських спецслужб.

Ворог намагався отримати інформацію про об'єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи Сил оборони, які задіяні у їх захисті. Агенти рф «полювали» за бойовими позиціями комплексів протиповітряної оборони С-300 та складами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ. Також вони намагались виявити місця базування реактивних систем HIMARS і далекобійних гаубиць М777. Про це 17 січня повідомили в Службі безпеки України.

Зловмисники планували підпалити та підірвати ці об'єкти у разі їх виявлення. Якщо вони б виявили значну кількість військової техніки, то мали передати окупантам координати, які потім могли б завдати ракетного удару по цілі. З москви своїм агентам обіцяли заплатити за це від 20 тис. дол.

Українській спецслужбі вдалося запобігти диверсіям й своєчасно викрити, задокументувати та припинити злочинні дії учасників ворожої агентурної мережі у Кременчуці. Зловмисниками виявилися двоє переселенців зі сходу України, які були завербовані представником так званої мдб днр Дмитром Зіпіром. Своїх агентів той координував, перебуваючи у тимчасово окупованому Донецьку, а про результати звітував для фсб.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Зіпіру про підозру за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Також його дії планують кваліфікувати за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 7 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) ККУ.

У спецслужбі зазначили, що зловмисник зараз переховується на окупованій Донеччині, але правоохоронці знають, де він перебуває й проводять комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності.

Нагадаємо, у січні в Черкаській області СБУ викрила 46-річного працівника медустанови, який розвідував позиції української ППО на території регіону.