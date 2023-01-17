Ватажки ДНР знайшли «винних» в ліквідації мобілізованих у Макіївці. Фото: ГУР

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У самопроголошеній Донецькій народній республіці знайшли «винних» у загибелі сотень російських мобілізованих у Макіївці внаслідок високоточного удару ЗСУ.

Керівництво так званого МВС ДНР провело службову нараду про наслідки удару української артилерії по місцю розміщення окупантів і в ході обговорення ухвалило рішення про визначення «винних» в інциденті з показовим покаранням. В ліквідації «мобіків» вину поклали на заступника начальника РОВД Макіївки та ще сімох так званих народних міліціонерів. Про це 17 січня повідомили в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що цих «цапів-відбувайлів» вже заарештували представники так званого МДБ ДНР, їх звинуватили у «халатному ставленні до функціональних обов’язків». Розвідка встановила, що цих сепаратистів направлять «для виконання завдань» на блокпости в районі населених пунктів Опитне та Майорськ.

Також у ГУР повідомили, що на територію фейкової ДНР масово прибувають окупанти, які не планують брати участь у бойових діях. Ці підрозділи розселили у великих будинках приватного сектору, приміщеннях промислових підприємств та установ. Новоприбулі займатимуться посиленням контррозвідувального режиму й найбільше приділятимуть увагу місцям розташування підрозділів «кадирівців», рівень довіри до яких з боку військового командування різко знижується.

Нагадаємо, у ГУР заявляли, що командування збройних сил країни-агресора приховує реальні цифри ліквідованих у Макіївці загарбників. Розвідка перехопила розмову окупантів, які обговорювали як із будівлі макіївського ПТУ вивезли аж 12 вантажівок «Камаз» із трупами.