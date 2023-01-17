На місці ракетного удару в Дніпрі. Фото: Валентин Резніченко

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Влучання російської ракети у багатоквартирний будинок у Дніпрі призвело до загибелі 45 осіб.

Саме така кількість жертв є за уточненою інформацією. Серед загиблих — шестеро дітей. Про це 17 лютого голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

Квіти в пам’ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра, — написав він.

За інформацією голови Національної поліції Ігоря Клименка, 20 осіб вважаються зниклими безвісти, серед них четверо дітей. Неідентифікованими залишаються 15 тіл загиблих.

Нагадаємо, 7 січня о 13.00 в Офісі президента заявили про завершення пошуково-рятувальної операції на місці ракетного удару в Дніпрі. Відомо про 44 загиблих, 79 поранених та 39 врятованих з-під завалів. Комунальні служби вивезли понад 9 тис. тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.

Російські воєнні злочинці атакували багатоповерхівку в Дніпрі 14 січня. По будівлі вдарили протикорабельною ракетою Х-22, яку українська ППО, за словами військових, не в змозі перехопити.