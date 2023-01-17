«Альфа» влаштувала справжнє пекло росіянам. Фото:

https://racurs.ua/ua/n178961-biyci-alfy-dronamy-kamikadze-atakuvaly-pozyciyi-rosiyan-pid-bahmutom-video.html

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Російські окупанти під Бахмутом продовжують зазнавати колосальних втрат.

Зокрема, низку ворогів знищили спецпризначенці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України. Під час аеророзвідки специ виявили траншеї ворога, вже всіяні трупами окупантів. А після серії влучань дронами-камікадзе по їхніх позиціях кількість ліквідованих росіян значно збільшилася. Про це 17 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

На кадрах видно, як оператор майстерно направляє безпілотники по ворожих цілях.

Ми б'ємося за кожен сантиметр нашої землі! Працюємо до повної Перемоги! — підписала яскраве відео спецслужба.

Нагадаємо, українські військові з танка Т-72 батальйону комбата «Арнаут» стрільбою прямою наводкою знищили бліндаж з окупантами, а також інженерні загородження ворога. Відео знищення ворожої позиції Міністерство оборони опублікувало в мережі.