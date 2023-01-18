ISW: росія створюватиме армію для ведення великих воєн

https://racurs.ua/ua/n178969-isw-rosiya-stvoruvatyme-armiu-dlya-vedennya-velykyh-voien.html

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Президент рф володимир путін може оголосити другу хвилю мобілізації в росії найближчими днями, а можливо, вже сьогодні, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Інститут нагадав про заяву спікера Кремля дмитра пєскова, який 17 січня оголосив, що путін виступить 18 січня в Санкт-Петербурзі з промовою з нагоди 80-ї річниці прориву радянськими військами блокади Ленінграда, міста, де народився російський президент.

путін любить використовувати символічні дати, звертаючись до російського народу. Деякі російські провоєнні блогери зазначили, що він скористається цією можливістю, щоб оголосити або мобілізацію, або війну Україні. Українські та західні розвідки також неодноразово попереджали про заплановану на середину січня підготовку путіна до мобілізації, — йдеться у звіті американських аналітиків.

ISW також зазначає, що міністр оборони росії сергій шойгу оголосив про проведення широкомасштабної військової реформи з 2023 по 2026 рік — ймовірно, у рамках підготовки до затяжної війни в Україні, а також для забезпечення умов, що дозволяють швидко створити значно сильнішу російську армію.

Зокрема, шойгу оголосив, що росія відновить Московський та Ленінградський військові округи, сформує новий армійський корпус у Карелії, сформує нові самодостатні угруповання військ на окупованій території України та сформує 12 нових маневрених дивізій.

Ці та інші реформи демонструють намір росії реформувати російські збройні сили для ведення великомасштабних конвенційних військових дій загалом, а не лише для поточної війни проти України, припускає ISW.

Неясно, чи російські збройні сили зможуть зростати, як описав шойгу, протягом трьох років. Номінально росія може формувати нові дивізії, але залишається незрозумілим, чи зможе вона укомплектувати їх до їхньої доктринальної чисельності в умовах війни, що триває.

Раніше шойгу вже робив заяви про російські військові реформи, які так і не були реалізовані, нагадує ISW.