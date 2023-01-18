лавров не хоче переговорів із Зеленським

https://racurs.ua/ua/n178980-lavrov-ne-hoche-peregovoriv-iz-zelenskym.html

Ракурс

У росії не йдеться і про переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив глава мз рф сергій лавров 18 січня на прес-конференції за підсумками діяльності російської дипломатії у 2022 році.

За словами лаврова, росія готова «на будь-які серйозні пропозиції відповісти», але поки що не отримувала таких. Глава російської дипломатії в чергове засудив західні країни, які нібито забороняють Україні домовлятися з росією.

Після зустрічі російської та української делегацій у березні Україні вдарили по руках і сказали: «Рано». І з того часу багаторазово після весни попереднього року — все літо, на початку осені — офіційні західні представники говорили на всі лади, що ще рано починати переговори, Україні треба дати більше озброєнь, щоб вона почала переговори з сильних позицій, — заявив путінський Ріббентроп.

При цьому лавров зазначив, що говорити із Заходом «тільки Україною, напевно, безглуздо». І річ навіть не в тому, що лідери ЄС та США неодноразово наголошували, що жодних переговорів про Україну без України не буде. лавров переконує, що «Захід використовує Україну для руйнування системи безпеки, яка існувала в Євроатлантиці довгі роки».

Зазначимо, що у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив про отримані сигнали від лідерів інших країн щодо бажання росії розпочати переговори.

Так, я отримував ті чи інші сигнали лідерів держав. Здається, що [президент росії володимир] путін хоче прямих переговорів… Я такі сигнали отримував… Я запропонував публічну форму, бо росія веде з Україною публічну війну, — сказав Зеленський.

У Кремлі цю пропозицію відхилили.