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лавров не хоче переговорів із Зеленським
лавров не хоче переговорів із Зеленськимhttps://racurs.ua/ua/n178980-lavrov-ne-hoche-peregovoriv-iz-zelenskym.htmlРакурс
У росії не йдеться і про переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив глава мз рф сергій лавров 18 січня на прес-конференції за підсумками діяльності російської дипломатії у 2022 році.
За словами лаврова, росія готова «на будь-які серйозні пропозиції відповісти», але поки що не отримувала таких. Глава російської дипломатії в чергове засудив західні країни, які нібито забороняють Україні домовлятися з росією.
Після зустрічі російської та української делегацій у березні Україні вдарили по руках і сказали: «Рано». І з того часу багаторазово після весни попереднього року — все літо, на початку осені — офіційні західні представники говорили на всі лади, що ще рано починати переговори, Україні треба дати більше озброєнь, щоб вона почала переговори з сильних позицій, — заявив путінський Ріббентроп.
При цьому лавров зазначив, що говорити із Заходом «тільки Україною, напевно, безглуздо». І річ навіть не в тому, що лідери ЄС та США неодноразово наголошували, що жодних переговорів про Україну без України не буде. лавров переконує, що «Захід використовує Україну для руйнування системи безпеки, яка існувала в Євроатлантиці довгі роки».
Зазначимо, що у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив про отримані сигнали від лідерів інших країн щодо бажання росії розпочати переговори.
Так, я отримував ті чи інші сигнали лідерів держав. Здається, що [президент росії володимир] путін хоче прямих переговорів… Я такі сигнали отримував… Я запропонував публічну форму, бо росія веде з Україною публічну війну, — сказав Зеленський.
У Кремлі цю пропозицію відхилили.
То вони ведуть переговори, то вони відмовляються від переговорів, потім вони ухвалюють фактично закон, який забороняє вести якісь переговори, потім вони кажуть, що вони хочуть переговори, але публічні, — сказав прес-секретар президента росії дмитро пєсков. — При цьому важко уявити взагалі публічні переговори — публічних переговорів не буває, а тим більше публічні переговори такою мірою.
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