Українці несуть квіти на місце трагедії у Броварах

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Ракурс

Українці несуть квіти на місце трагедії у Броварах, де сьогодні вранці в авіакатастрофі загинув міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар Лубкович, усі, хто перебував на борту гелікоптера, а також діти і дорослі, які в момент аварії перебували у будівлі дитсадка і біля неї.

Наразі відомо про 17 загиблих, серед яких четверо — діти. 30 людей госпіталізовані з пораненнями. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало гвинтокрилом у відрядження на Харківщину.

Нагадаємо, близько 8.20 в Броварах на Київщині на території дитячого садка впав гвинтокрил, у будівлі спалахнула пожежа. На борту було дев’ять людей: троє членів екіпажу та представники МВС, зокрема міністр Монастирський, його перший заступник Єнін та держсекретар Лубкович. Вони загинули.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат повідомив, що це був один з гвинтокрилів французького виробництва, який партнери передали Україні. Президент Зеленський доручив правоохоронцям розслідувати обставини катастрофи, а прем'єр Шмигаль — створити спеціальну групу для розслідування. СБУ вже розпочала провадження. Наразі там розглядають три версії: порушення правил польоту, технічну несправність гелікоптера, а також умисні дії щодо його знищення.

«Ракурс» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.