Столтенберг: У війні настав переломний момент, ЗСУ треба істотно більше зброї

https://racurs.ua/ua/n178997-stoltenberg-u-viyni-nastav-perelomnyy-moment-zsu-treba-istotno-bilshe-zbroyi.html

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на необхідності збільшити постачання зброї до України в поворотний момент російської повномасштабної агресії.

Це переломний момент у війні і необхідність значного збільшення підтримки України. Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра, ми повинні надати більше зброї сьогодні, — пояснив Столтенберг в інтерв’ю Reuters на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Генсек також підтвердив, що між країнами Північноатлантичного альянсу тривають консультації щодо надання Києву танків. Водночас він привітав рішення Великої Британії відправити Україні свої танки Challenger 2.

Зі слів Столтенберга, Збройні сили України потребують більше систем протиповітряної оборони й бронетехніки, а також боєприпасів, запасних частин і можливостей технічного обслуговування, щоб гарантувати, що наявне озброєння продовжує функціонувати.

Ситуація на фронтах бойових дій стабілізувалася впродовж останніх тижнів, але тривалі запеклі бої в Бахмуті продемонстрували важливість надання більшої кількості озброєння для підтримки української армії.