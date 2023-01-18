Зеленський про трагедію у Броварах: Все це - результат війни

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Війна росії проти України триває не лише на полі бою. Тому авіакатастрофа гелікоптера у Броварах — не просто «нещасний випадок». Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-включення на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

З огляду на це, у нашій країні більше не трапляються нещасні випадки, усі вони так чи інакше є результатом загарбницької війни, — вказав глава держави.

Зеленський заявив, що не переживає через власну безпеку після трагедії у Броварах.

Мене це не хвилює, — сказав він.

На Всесвітньому економічному форумі Зеленський закликав союзників діяти швидше у протидії російській агресії.

Я вважаю, через той досвід війни, який є сьогодні у мене та суспільства, це не нещасний випадок — це війна. Війна не тільки на полі бою, у неї є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, все це — результат війни. Все, що відбувається, — сказав він.

Нагадаємо, на борту вертольоту, який впав на дитсадок у Броварах, перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули. СБУ розглядає три версії падіння гелікоптера.

Наразі пошуково-рятувальні роботи у Броварах вже завершені. На місці авіакатастрофи виявили 14 загиблих, зокрема одну дитину.