ББМ Stryker, артилерію і боєприпаси – Politico назвало, що нададуть США Україні

https://racurs.ua/ua/n179011-bbm-stryker-artyleriu-i-boieprypasy-politico-vkazalo-scho-nadadut-ssha-ukrayini.html

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Новий пакет військової допомоги США для Збройних сил України, який, ймовірно, буде одним із найбільших, міститиме бойові броньовані машини Stryker, а також додаткову артилерію та боєприпаси. Про це з посиланням на джерела пише американське видання Politico.

Вашингтон готується оголосити про новий великий пакет озброєнь для України 20 січня, коли високопоставлені військові лідери з усього світу зберуться на американській військовій базі «Рамштайн» у Німеччині.

Одна з офіційних осіб США заявила, що наразі адміністрація президента Джо Байдена не планує надсилати 70-тонний основний бойовий танк армії США «Абрамс» через складність технічного обслуговування. Водночас ЗСУ отримають британські танки Challenger 2.

Politico також вказало, що США передадуть кілька восьмиколісних броньованих бойових машин Strykers, виготовлених компанією General Dynamics Land Systems, а також боєприпаси малого діаметра наземного запуску, які мають радіус дії приблизно 160 км.

Зокрема ЗМІ не виключають, що пакет допомоги від США включатиме високоточні боєприпаси GLSDB дальністю 150 км. Як пускову установку для них можна використовувати HIMARS. За даними виробників, точність снаряду GLSDB становить близько одного метра.

Білий дім ще не затвердив пакет допомоги, який все ще допрацьовується і може змінитися. Нагадаємо, зустріч у форматі «Рамштайн» цієї п’ятниці обіцяє стати однією з найбільш значущих.