ЗСУ нищать російських окупантів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n179015-zsu-znyschyly-sche-760-okupantiv-vtraty-voroga-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Військові втрати росії у війні з Україною зростають з кожним днем.

У середу, 18 січня, українські військові знищили ще 760 ворожих солдатів та найманців, спалили шість танків, 10 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем та сім машин. Також було збито один вертоліт та шість безпілотників. Про це 19 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 січня орієнтовно склали:

особового складу — близько 118 тис. 530 (+760) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 136 (+6) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 235 (+10) од,

артилерійських систем — 2 тис. 122 (+14) од,

РСЗВ — 442 (+0) од,

засоби ППО — 220 (+0) од,

літаків — 287 (+0) од,

гелікоптерів — 277 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 882 (+6),

крилаті ракети — 749 (+0),

кораблі/катери — 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 896 (+7) од,

спеціальна техніка — 190 (+0).

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео, як військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ, знищили на Херсонщині два російські танки.