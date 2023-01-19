Швеція передасть Україні колісні 155-мм гаубиці Archer та БМП CV90

Колісні 155-мм гаубиці Archer. Фото:

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Військову допомогу Україні пообіцяла надати влада Швеції.

Стокгольм готується надати Києву найсучасніші артилерію та бронетехніку. Збройні сили України отримають колісні гаубиці Archer калібром 155-мм та 50 бойових машин піхоти CV90. Про це заявив прем'єр-міністра Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє Expressen.

За словами урядовця, шведський Кабмін ухвалив рішення про пакет військової підтримки України, який складається з трьох частин, включаючи «перше рішення про початок поставок артилерійської системи Archer в Україну».

За інформацією Reuters, пакет військової допомоги вартістю 419 млн дол. також включатиме протитанкові комплекси NLAW.

Нагадаємо, у США мають оголосити про новий пакет військової допомоги США для України, який, ймовірно, буде одним із найбільших, міститиме бойові броньовані машини Stryker, а також додаткову артилерію та боєприпаси. Зокрема, ЗСУ можуть передати високоточні боєприпаси GLSDB для HIMARS дальністю 150 км.

Джерела: Reuters, Expressen