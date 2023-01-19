Рекордний пакет військової допомоги Україні передасть Естонія. Фото:

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Естонія передасть Україні новий пакет військової допомоги, який стане рекордним для прибалтійської країни за час повномасштабної війни.

У Таллінні вирішили передати українському війську десятки гаубиць калібру 155-мм і 122-мм, тисячі снарядів і вантажівок до них, понад 100 протитанкових гранатометів Carl-Gustav та понад 1 тис. одиниць боєприпасів до них. Сума пакету допомоги становить 113 млн євро. Про це повідомляє ERR.

Зі своєї болісної історії естонці знають, що відбувається, коли зло перемагає, а велика країна поглинає маленькі. Якщо Україна впаде, свобода в інших частинах світу також під загрозою, — зазначила прем'єр-міністр Кая Каллас.

Естонська сторона наголосила, що допомагаючи Україні захистити її незалежність, вони захищають права всіх країн, включно з Естонією, на свободу та демократію. Також прем'єр закликала інші країни «переглянути свої запаси та виступити за те, щоб галузі могли виробляти більше та швидше».

Зазначається, що Естонія передасть Україні те озброєння, яке й було запрошене.

Нагадаємо, Швеція вирішила вперше передати Україні колісні гаубиці Archer калібром 155-мм. Також ЗСУ отримають 50 бойових машин піхоти CV90 та протитанкові комплекси NLAW. Пакет військової допомоги передбачає 419 млн дол. допомоги.

Джерело: ERR