Російські вчені створили церковне кадило, яке працює на газі, фото: Вася Ложкін

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У росії в Інституті каталізу Сибірського відділення Російської академії наук розробили «інноваційне каталітичне кадило».

За словами розробників, у ньому замість диму утворюється лише аромат ладану та тепло, а працювати воно може дуже довго, повідомляє прес-служба інституту.

На відміну від кадил традиційного типу, які розпалюють за допомогою розпеченого вугілля, на котре кладуть ладан, винахід російських учених працює на суміші пропану-бутану, балон з яким вставляється у нижню частину конструкції. Балон обертають пластиком і покривають золотою фарбою, щоб весь пристрій виглядав гармонійно.

Основний пристрій кадила — каталітичний пальник. Він складається з двох каталітичних сіточок, паливного елемента — ежектора, і сопла — тонкого отвору близько 0,18 мм.

Діаметр сопла можна регулювати, щоб досягти потрібного співвідношення об'єму повітря та забезпечити повне згоряння палива, — зазначає прес-служба інституту.

Зазначається, що це каталітичне кадило вже пройшло «пілотні» випробування — ним користуються священики одного з храмів у Новосибірську.