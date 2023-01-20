Директор ЦРУ у січні таємно відвідав Київ — The Washington Post розкрив деталі

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Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс наприкінці минулого тижня таємно відвідав Київ. Про це написало видання The Washington Post.

Бернс обговорював з президентом Володимиром Зеленським та представниками української влади плани росії на найближчі тижні та місяці. Водночас під час зустрічі представники України були більш занепокоєні тим, як довго триватиме військова допомога США на тлі перемоги республіканців на виборах до Палати представників. Бернс запевнив, що підтримка американського Конгресу залишається стійкою, а виділених коштів достатньо до липня-серпня 2023 року.

Зеленський і його помічники залишили зустріч минулого тижня із враженням, що підтримка Києва з боку адміністрації Байдена залишається сильною, а екстрене фінансування України в розмірі 45 млрд дол., ухвалене Конгресом у грудні, триватиме принаймні до липня або серпня, — повідомляє видання, посилаючись на власні джерела.

Також, за даними джерел, Київ зараз менш упевнений у перспективі ухвалення Конгресом ще одного багатомільярдного пакету додаткової допомоги, як це було торік навесні.

Нагадаємо, директор ЦРУ раніше приїжджав у Київ на початку жовтня та 15 листопада. В обох випадках — для зустрічі із президентом Зеленським та іншими українськими посадовцями. Також Бернс відвідував Київ у січні 2022 року, щоб попередити про загрозу російського вторгнення.